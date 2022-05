Barbara D'Urso lascia Mediaset? «Alcune persone sono ossessionate da me e scrivono cose false»

Le voci che vedevano Barbara D’Urso fuori da Mediaset si sono rincorse per giorni, ma ora arriva la smentita. A dire un No secco al poteziale addio alla rete di Berlusconi è stata proprio lei, la conduttrice di Pomeriggio 5. «Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo». Lo dice a gran voce a La Stampa Barbarella che in occasione del suo 65esimo compleanno ribadisce il suo forte legame con l'azienda del leader di Forza italia.

Era stato Dagospia qualche settimana fa a dire che il contratto della conduttrice napoletana – in scadenza a dicembre 2022 – non sarebbe stato rinnovato da Pier Silvio Berlusconi, pronto a stravolgere Canale 5 con l'aiuto della compagna Silvia Toffanin e di Maria De Filippi. Ma così non è. Mediaset anzi rinnova per la stagione televisiva 2022-2023 il contratto di Barbara D’Urso stando a quanto dichiarato “la Dottoressa Giò”. Sembra certa quindi la sua riconferma a Pomeriggio 5 mentre sembra difficile (per ora) un ritorno di Domenica Live o Live - Non è la d’Urso. Su La pupa e il secchione nessuna informazione. Insomma, non resta che attendere eventuali annunci ufficiali: secondo qualcuno (e il condizionale è d'obbligo) Barbara potrebbe addirittura condurre la prossima edizione de La Talpa, che dovrebbe tornare a breve in tv. Adesso una cosa è certa: Barbara D’Urso resta a Mediaset!