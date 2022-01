Barbara D'Urso, dalla televisione ai boschi: «Al calduccio, col cuore»

Dagli studi televisivi ai boschi. La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, in vacanza in montagna, ha esplorato il territorio circostante con una passeggiata, documendo il tutto sui social. «Nel bosco.. ce la farò?» scrive Barbara nelle storie Instagram. Dopo qualche ora, poi, ha postato delle foto in cui si mostra sorridente davanti ad un camino e la didascalia «Al calduccio...#colcuore».

L'hashtag #colcuore ormai è il suo distintivo, tanto da inserirlo in ogni post. Impazzano i commenti sotto il post da parte di follower ed haters che si dividono fra chi vorrebbe rivederla presto in televisione e chi spera non ritorni più. «Ci manchi come l'aria» si legge, oppure «Finalmente fuori dalle p...e».