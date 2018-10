Ascolti, Domenica In batte Domenica Live. E Barbara D'Urso si sfoga: «Fanno girare dati falsi»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 14:31

La guerra della Domenica continua. Tra Mara Venier e Barbara D'urso è battaglia a colpi di share. Domenica scorsa c'è stato un testa a testa: su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.322.000 spettatori pari a uno share del 15,2% nella prima parte in onda dalle 14 alle 14:54 e 2.077.000 (15,6%) nella seconda dalle 15 alle 17:28. Domenica Live 1.994.000 spettatori (14,4%) con il segmento dedicato all’Attualità dalle 14:28 alle 16:57; 1.919.000 (15,7%) con le Storie dalle 17:01 alle 17:21, 2.165.000 spettatori (17,4%) nella mezz'ora successiva, 2.330.000 spettatori (17,3%) nei trenta minuti dopo le 18, una volta terminata la Domenica In di Mara.Ma la D'Urso non ci sta e grida al complotto: «Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live - scrive su Instagram - Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!! Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI!! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità».La battaglia continua.