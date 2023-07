Pio e Amedeo, battute su Barbara D'Urso fuori da Mediaset: «Ci vediamo a settembre... ah, no»

Dicono che non scorra buon sangue, e ad ascoltare le loro parole è facile credergli. Pio e Amedeo dal palco del festival Marateale hanno lanciato più di una frecciatina a Barbara D'Urso. Tra le risate del pubblico, e qualche momento di imbarazzo, hanno parlato della conduttrice che di recente ha dovuto lasciare Mediaset.

Pio e Amedeo su Barbara D'Urso: cosa hanno detto

«Quando ci hanno detto venite al Marateale, abbiamo visto grandissimi nomi come Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, poi abbiamo visto che c'era anche Barbara D'Urso e quindi abbiamo detto: "Chiamano cani e porci, allora andiamo pure noi"». Ma è solo la prima di una serie di battute che però sembrano nascondere una verità. «Noi pensavamo di non meritarcelo, ma quando abbiamo visto Barbara D'Urso abbiamo detto "andiamo". Barbara D'Urso, Rovazzi... Hanno chiamato proprio tutti». Tra i due il più polemico con la conduttrice è stato Amedeo Grieco, mentre Pio D'Antini ha cercato - come poteva - di porre un argine: «Si scherza eh Barbara», ha detto più di una volta, incassando il "no" secco del compagno. Poi altre due frasi che certamente non avranno fatto piacere alla D'Urso: «Salutiamo Barbara. Tanto con lei ci vediamo a settem... Ah, no!», hanno detto a proposito della fine del rapporto lavorativo su Canale 5. «Tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene, ma almeno noi lo diciamo.

Non siamo come quelli dello spettacolo che vanno in giro e dicono "Barbara sei grande", noi ci mettiamo la faccia, potete fare anche i video». E infatti così è stato: i video di quel momento sono diventati virali sui social.

Barbara D'Urso show, la frecciatina a Myrta Merlino: «Le casalinghe di Voghera esistono. La mia tv trash? Seguivo lo direttive. Torno presto»

La battuta su Pier Silvio Berlusconi

«Ma quando Pier Silvio ha detto no a Barbara? Ma quanto è stato bello?», ha detto Amedeo scoppiando a ridere. Poi Pio ha spiegato: «Noi misuriamo la grandezza di questi personaggi da come si mettono in gioco. Ad esempio Maria De Filippi da noi si è sempre fatta mettere in mezzo, quindi la grandezza di una personalità si vede anche da questo. Io penso che la D'Urso sia una intelligente e quindi salutiamo Barbara». Amedeo però ha subito chiosato: «Falso».

I commenti sui social

«Hanno avuto il coraggio di ammettere che non la stimano e non è da tutti, certo che farlo in questo modo mettendo decisamente il coltello nella piaga in modo indelicato è decisamente brutto - ha scritto un utente su Twitter commentando quella scena -. Non fa fare a loro una bella figura, anzi, se fosse capitato a loro non so». Ora in molti aspettano una risposta di Barbara D'Urso. Che però non è detto che arrivi.