Barbara D'Urso, la troupe di Pomeriggio 5 viene aggredita in diretta: «Avete rotto il caz***». L'inviata urla terrorizzata

Barbara D'Urso, la troupe di Pomeriggio 5 viene aggredita in diretta: «Avete rotto il caz***». Pochi minuti fa, la conduttrice del contenitore Mediaset ha mandato in onda delle immagini inaspettate. L'inviata Cristina Battista si trova a Faenza fuori alla casa in cui sabato scorso è stato rinvenuto il corpo di Ilenia Fabbri. La mamma 46enne trovata morta, con una ferita alla gola.

Barbara D'Urso lancia le immagini della troupe che prova ad avvicinare la figlia della vittima, che avrebbe segnalato alcune inesattezze nei servizi precedenti relativi alla mamma. La ragazza, probabilmente scossa dall'accaduto, si sarebbe scagliata sulla troupe e sulla telecamera, dicendo: «Avete rotto il caz***». A quel punto, l'inviata ha iniziato a urlare per fermarla.

Tornati in studio, Barbara D'Urso commenta: «Comprendiamo il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Se volesse rettificare qualcosa, noi siamo a disposizione». Poi, l'inviata ha dato gli ultimi aggiornamenti sul caso: «Nella giornata di ieri è emersa l'ipotesi di un killer su commissione. L'assassino si sarebbe intrufolato in casa dalla porta della cucina, nel seminterrato, per poi salire al primo piano e aggredire Ilenia in camera da letto. La vittima è stata trovata a piedi nudi, dunque è possibile che al momento dell'aggressione fosse scalza».

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA