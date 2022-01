Barbara D'Urso, la conduttrice nei panni della Dottoressa Giò? «Non posso dirvi niente»

A poco più di 24 ore dal suo ritorno al timone di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso sorprende i suoi follower con delle stories Instagram in cui appare vestita da 'Dottoressa Giò', il celebre personaggio che interpretò nell'omonima fiction di molti anni fa. «Vi starete chiedendo come mai sono vestita da Dottoressa Giò.. e non posso dirvelo» afferma la conduttrice.

«I risultati non mi sono ancora arrivati, dovevano arrivare questa mattina ma niente» dice in maniera criptica. Che significherà?