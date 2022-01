Can Yaman a C'è posta per te, la sorpresa commovente di un ragazzo siciliano cresciuto senza padre

Can Yaman è stato il regalo che un ragazzo ha chiesto a C'è posta per te di Maria De Filippi per le donne della sua vita, quelle che lo hanno cresciuto e gli hanno attenuato il dolore per l'assenza del papà. L'attore turco si è prestato a regalare un sorriso alla mamma e alla nonna di Emanuele, il giovane siciliano che ha scritto alla trasmissione.

Can Yaman a C'è posta per te

L'attore turco di fiction di successo come "Bitter Sweet", "Daydreamer" e "Mr. Wrong" è stato dunque ospite di eccezione del programma di Canale 5 e ha accettato di aiutare Emanuele a fare una sorpresa alla mamma Rita e alla nonna Rosaria. Can Yaman è, infatti, il loro attore preferito.

Can Yaman, la lettera di Emanuele

La storia di Emanuele è quella di un ragazzo di Palermo cresciuto senza la figura del padre. Regalare alla mamma e alla nonna un lento con Can Yaman è stato dunque il ringraziamento per i tanti sacrifici e l'amore: «Per tanti anni avete fatto le formichine per permettermi di festeggiare al meglio i miei diciott'anni. La vita sta prendendo una piega positiva ora e io voglio riempirvi di sorprese. Per una sera voglio farvi io una sorpresa», ha scritto il ragazzo. Così, dalle scale dello studio è sceso Can Yaman.