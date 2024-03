Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa è boom di ascolti, Fazio fa il record su Nove con 4mln di telespettatori: è la puntata più seguita di sempre

L'attesa era alle stelle. L'affaire Balocco e la (presunta) separazione da Fedez, i follower (e non solo) volevano sapere la "verità". Chiara Ferragni ieri arriva da Fazio a Che Tempo che fa e manda in tilt il sito del canale Nove. I telespettatori collegati al sito nel momento dell'intervista dell'imprenditrice digitale erano talmente tanti che la pagina web è andata in down. Un disservizio che è stato subito sottolineato dagli utenti. E anche gli ascolti volano altissimo. L'intervista alla Ferragni è la più vista di sempre sul Nove. Il programma di Fazio ha toccato la vetta del 14% di share. Il programma ieri è stato seguito da 2.979.000 spettatori nella prima parte dalle 20.34 alle 22.10 e 1.316.000 spettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 0.34

Ferragni fa segnare a Fazio il suo record di ascolti

Ora è Fazio a ringraziare i telespettatori su Instagram. «Nuovo risultato storico di Che Tempo Che Fa sul Nove: 3 milioni di telespettatori e il 14% di share, con un picco di quasi 4 milioni e del 18%, rendendo Nove seconda rete nazionale. Sui social è il programma più commentato con un nuovo record stagionale di mezzo milione di interazioni».

Chiara Ferragni batte così ogni record. La puntata di ieri è la più seguita di sempre di CTCF. Con lei ospiti anche Gino Cecchettin (che lo scorso dicembre con 2.309.000 spettatori pari all'11.3% si era posizionato al secondo posto dopo l'intervista a Beppe Grillo che era stato seguita da 2.488.000 spettatori e il 12.1% di share).

Ora è lei la regina degli ascolti per Fazio.

Chiara Ferragni, il sito di Canale Nove in down durante l'intervista da Fazio: cosa è successo

Che Tempo che Fa, gli ascolti dell'intervista di Fazio alla Ferragni

La prima intervista dell'influencer dopo la bufera che l'ha travolta è cominciata poco dopo le 21. Poche, anzi pochissime le domande fatte dal giornalista e sfuggenti le risposte della Ferragni. «La mia storia è una storia piccola rispetto alle tragedie nel mondo, è giusto contestualizzare quello che mi è successo», ha detto Chiara appena entrata. «Sono stati due mesi tosti, mi sono trovata in mezzo a un'ondata d'odio. Tutti pensano che io sia preparata, ma non è vero». Poi sui social media: «Ti senti invincibile quando le cose vanno bene, quando ti criticano ti senti accerchiata».

Con tailleur nero e top chiaro, Chiara ammatte di averci messo molto a scegliere il suo outfit per il ritorno in tv. Sul caso pandoro fa il mea culpa riconducendo il tutto a un errore di leggerezza nella comunicazione. Con Fedez c'è «una grande crisi, ma ne abbiamo avute molte. Ci sentiamo, vedremo». Le risposte sono caute e il copione si capisce che è stato studiato a tavolino per evitare scivoloni e scomodità. I telespettatori sono delusi, ma Nove no. L'intervista fa il boom di ascolti.