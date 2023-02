Chiara Francini a Domenica In parla della maternità. E Mara Venier la punzecchia: «E fallo sto figlio...»

Ospite nel salotto di Domenica In, Chiara Francini ha parlato del tema della maternità, argomento del suo monologo a Sanremo 2023. La co -conduttrice del Festival ha spiegato da dove è nata l'idea di fare questo monologo: «Dal fatto che spesso pensi: se faccio carriera non faccio un figlio? arrivi ad un certo punto della vita a chiedertelo: sono giusta o non sono adeguata?..» e aggiunge: «Il monologo parla di questo senso di colpa che ci rimbomba fin da subito. Perchè ti chiedi: e se non divento mamma sono sbagliata?Sarò capace?». Ed è qui che interviene Mara.

La risposta di Mara

Dopo la spiegazione di Chiara Francini circa il motivo di portare a Sanremo il monologo sulla maternità, la conduttrice prende la parola e dice: «Senti posso dirti una cosa? Ti posso dare un consiglio? Io sono diventata mamma a 17 anni. Fallo sto figlio, non farti tutte queste domande...» dice di getto la conduttrice.

La reazione

Alle parole della Venier, Chiara risponde sorridendo: «Mi fido Mara», annuendo con la testa. E Mara ribatte con parole dolci: «E' la cosa più bella del mondo». E ancora Francini dice: «E' comunque un'avventura.... vado!» e Mara: «Vai!». E dopo il botta e risposta, è proprio Chiara che parla del suo compagno, ormai da 18 anni, di origini svedesi che ora vive a Roma con lei. «Un vero colpo di fulmine» confessa Chiara.