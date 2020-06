Cristiano Malgioglio cade in diretta a Live non è la D'Urso: «È colpa dei pantaloni»

Cristiano Malgioglio cade in diretta a Live non è la D'Urso: «E' colpa dei pantaloni». Domenica di cadute "spettacolari", dopo Mara Venier anche Cristiano Malgioglio cade in diretta tv, fortunatamente senza farsi nulla, tra le risate di Barbara D'Urso e Loredana Lecciso ospite in studio.

Impossibile trattenere le risate quando in studio c'è Cristiano malgioglio. Il paroliere ospite a Live non è la D'Urso insieme a Loredana Lecciso è caduto dalla poltrona bianca finendo a terra. Dopo una piccola esitazione della D'Urso sia lei che la Lecciso sono scoppiate a ridere quando hanno capito che era tutto ok. Una brutta figura in diretta che si è subito trasformato in un divertente siparietto con Malgioglio che ha dato la colpa del suo scivolone al suo abbigliamento: «Tutta colpa dei pantaloni». Inutile dire che sui social il video della sua caduta è sibito diventato virale.



Tutta colpa dei... PANDALONI con la D!!!!! Il Malgioglio-idaliano con la d....😂😂😂😂😂 #noneladurso pic.twitter.com/xRn0SfHJwk — Gerardo (@WonderCarmelita) May 31, 2020

“Non usare la parte sinistra del cervello che è quella emotiva” Io a terra come Malgioglio #noneladurso pic.twitter.com/x7a4HG2aYC — Sara🌸 (@seadatrash) May 31, 2020

Malgioglio sono io, quando vedo entrare nel locale quello che mi piace e cerco di comportarmi in modo naturale. #noneladurso pic.twitter.com/OtQZ0ltBMh — Angelo Iacopino (@angelo_iacopino) May 31, 2020

