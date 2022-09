Gf Vip, Cristina Quaranta sviene e resta priva di sensi sul pavimento. Paura in casa: «Aiuto!»

Grande spavento nella casa del Grande Fratello Vip. Il pomeriggio degli inquilini più spiati d'Italia è stato sconvolto da un brutto incidente. Cristina Quaranta è caduta, rimanendo sdraiata a terra immobile. Non è chiaro cosa sia accaduto, se la concorrente abbia avuto un malore o se sia scivolata, ma lo spavento degli inquilini è stato tangibile. Dalle immagini live che riprendevano in quel momento Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, è possibile udire delle voci che gridano «aiuto» a più riprese.

Cristina Quaranta svenuta in casa, cosa è successo

La situazione appare immediatamente preoccupante e per qualche istante la regia manda le immagini di Cristina Quaranta distesa sul pavimento, apparentemente priva di sensi. Qualcuno esclama: «Tiriamola su, fatele aria». E qualcun altro: «Grande Fratello aiuto!». La regia ha poi deciso di staccare le immagini, evitando di mostrare cosa stesse succedendo. Dopo alcuni minuti, il clima nella casa si è tranquillizzato. Cristina Quaranta ha ricevuto le cure del caso, ma al momento non è giunta nessuna comunicazione ufficiale in merito all'accaduto e alle condizioni di salute della concorrente.

L'ex ragazza di "Non è la Rai" nel pomeriggio aveva lamentato un forte fastidio allo stomaco, dicendo di sentirsi molto nauseata. Durante la chiacchierata con Wilma Goich ha poi ammesso di non sentirsi al top della forma, attribuendo questo suo malessere a qualcosa mangiato nel corso del pranzo.