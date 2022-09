Dopo la sfuriata di gelosia di Elenoire nei confronti di Luca Salatino, la Ferruzzi ha perso consensi sui social. Durante la diretta di lunedì 26 settembre, a fare chiarezza ci ha pensato Alfonso Signorini che ha condannato l'atteggiamento dell'influencer.

GF Vip, Signorini rimprovera Elenoire: «Hai esagerato», lei si scusa ma Soraia, la fidanza di Luca non ci sta «Ti sei fatta un film» (credits Uff stampa Endemol)

Tra Elenoire e Luca c'è stato uno scontro molto acceso, la prima vera lite nella casa del GF Vip, lei lo ha accusato di provare gli stessi suoi sentimenti, ma di non avere il coraggio di manifestarli perchè transgender. Signorini condanna questo scivolone.

«Io ti devo parlare con la consueta franchezza - dice Signorini - rispetto molto il fatto che stia maturando inaspettatamente dei sentimenti nei confronti di Luca, al cuore non si comanda. E fin qui ci siamo, la nota stonata è che Luca è felicemente fidanzato con un'altra donna che ama e che non vede l'ora di riabbracciare. Qualsiasi gesto che Luca ti ha rivolto è legato a un'amicizia o a un affetto, quello che è stonato è che tu hai detto che Luca si sarebbe vergognato perchè sei transgender. Il cuore di Luca è di un'altra persona e quella reazione l'avrebbe fatta anche con un'altra donna. Io non posso sentirti dire che le persone si comportano così perchè tu sei così, è stato esagerato».

«All'interno della casa - risponde Elenoire - i sentimenti sono amplificati, io in quel momento ero nervosa, Luca è una delle anime più belle che abbia mai conosciuto»

Anche Luca smorza le tensioni e al termine corre ad abbracciare la Ferruzzi. Signorini mostra un post d'amore di Soraia, Luca scoppia a piangere e vede la Soraia «Amore tranquillo nessuno ha frainteso nulla, devi essere forte».

Soraia vuole parlare anche con Elenoire «Ho seguito la tua storia e sono davvero commossa, proprio perchè hai una sensibilità tale da andare d'accordo con Luca, mi è dispiaciuto che tu abbia offeso me o comunque altre donne, attaccando me hai attaccato anche le altre donne».

«Io non ti ho mai offesa - ribatte la Ferruzzi - io non ho offendo mai le donne, ho detto delle cose perchè ero arrabbiata. Qui è tutto ampliato ma fa tutto parte di quel momento, ciò non toglie che nonostante lui ti ami, io non posso negare che io provi delle cose. La mia situazione è imparagonabile. Le persone non sanno il mio vissuto».

«Posso dirti che secondo me ti sei fatta un po' di film -conclude l'ex UOmini e donne - e magari quello che pensi tu lo penso solo tu»