«Cuori 2» si farà, pronto il seguito della fiction

Buone notizie per i fan di Cuori. Il seguito della fiction dedicata alla storia dell’équipe di cardiochirurghi delle Molinette di Torino si farà. Anzi, stando alle dichiarazioni del regista Riccardo Donna la seconda stagione è già scritta. Un gran sollievo per i telespettatori di Rai1, ormai affezionati alle avventure di Delia, Cesare e Alberto, i personaggi interpretati rispettivamente da Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari, attesi anche in Cuori 2.

Per due settimane di fila in testa agli ascolti dei programmi della rete, Cuori ha davvero conquistato il pubblico, preoccupato del finale aperto con cui si è conclusa la settima puntata. «Ci sono state lunghe discussioni su come finire questa storia però abbiamo pensato a un finale aperto da sempre, un finale sospeso, come nelle grandi serie che arrivano dall’estero», ha spiegato Riccardo Donna al portale Ultime Notizie Flash.

«Io ho proprio voluto questa volta dare un'impostazione diversa pensando più allo streaming che alla messa in onda tipica di Rai1, dove comunque tutte le stagioni si chiudono e poi è difficile ripartire – ha aggiunto il regista –. Cuori è come un libro di cui avete letto solo la metà. Quante serie Netflix, Sky o Amazon, finiscono così? Praticamente il 90% quindi nessun segreto, la seconda stagione ci sarà. È già scritta e la faremo».