Mara Venier scatenata con Favino: «Sei il mio attore preferito, ti amo!». Lui reagisce così

Mara Venier scatenata nella seconda puntata della nuova edizione di Domenica In. La conduttrice ha ospitato in studio, seppur a distanza di sicurezza per le norme anti-covid, Pierfrancesco Favino, a cui da poco è stata assegnata la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per il ruolo interpretato in Padrenostro (il film aveva anche scatenato una piccola polemica con Matteo Salvini, che si era recato a Venezia seppur "non invitato").

Favino vince la Coppa Volpi a Venezia. La gioia dell'attore: «Non me l'aspettavo proprio»

Alla vista dell'attore, "zia Mara" è letteralmente impazzita di gioia, urlando: «Non mi sembra vero, ti aspetto da anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo! Anna, scusami però glielo dovevo dire», riferendosi alla moglie dell'attore. La conduttrice si trattiene a stento dall'abbracciare Favino che rimane sempre a distanza di sicurezza, ma anche lui sorride, complice della Venier.

Padrenostro, un grande Pierfrancesco Favino nel film di Noce

L'amore (platonico s'intende) e la stima della conduttrice veneta nei confronti dell'attore si manifesta anche poco dopo: Mara Venier ha voluto elencare tutti i premi vinti da Favino ammondendolo con un "non mi stoppare". Favino accetta di buon grado e replica: «Non me l’aspettavo per niente, ero emozionatissimo e sudato. In questo momento ne sento parlar poco di cinema. Se stiamo seduti su un aereo due ore, allora possiamo farlo anche al cinema e a teatro con le dovute cautele».

Ultimo aggiornamento: 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA