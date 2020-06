Eleonora Andreatta lascia la Rai e passa a Netflix: sarà vicepresidente delle serie italiane

Ultimo aggiornamento: 13:34

come vicepresidente delle serie originali italiane. Una scelta sulla quale probabilmente ha pesato il limite della durata di otto anni degli incarichi dirigenziali, e la Andreatta era arrivata alla direzione di Rai Fiction nel settembre 2012, e non ultimo il tetto agli stipendi di 240mila euro all'anno.non è difficile trovare qualcuno sul mercato che le offra di più. E non è escluso che Netflix, che in questo momento sta investendo nelle produzioni locali in tutta Italia, abbia alzato la posta. E così, con base a Roma, la Andreatta a partire da luglio guiderà il team che sviluppa e crea le serie originali italiane per il servizio di intrattenimento globale, e si rapporterà con Kelly Luegenbiehl, vicepresidente delle serie originali Emea per Netflix., la Andreatta in Rai ha iniziato a investire in grandi co-produzioni pensate per il mercato globale e ha aperto nuove linee di produzione della serialità proponendo elementi di innovazione, un linguaggio moderno ed un mix di generi che hanno attratto le nuove generazioni e sono state vendute a livello internazionale.con i suoi investimenti in produzioni originali italiane sin dal 2017 quando arrivò Suburra - La serie. Il solo 2020, secondo i programmi della piattaforma, prevede il lancio di cinque nuove stagioni di show originali italiani, che raddoppieranno entro il 2022. Le serie originali italiane includono Suburra - La Serie (Cattleya), Baby (Fabula), entrambe giunte alla terza e finale stagione, in uscita quest'anno; Luna Nera (Fandango), Summertime (Cattleya) e Curon (Indiana Production). I nuovi progetti comprendono Zero (Fabula Pictures), da un'idea di Antonio Dikele Distefano; l'adattamento del libro di Marco Missiroli, Fedeltà (Bibi Films) e dell'ultimo libro di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti (Fandango).