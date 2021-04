Elisa Isoardi, passa a Mediaset per condurre un programma nuovo. Sconosciuto il nome

Elisa Isoardi lavorerà a Mediaset nella prossima stagione ma non a 'Mattino 5'. Secondo quanto appreso da fonti di agenzia, al contrario di alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, non sarebbe infatti il programma condotto da Federica Panicucci la destinazione della ex conduttrice de 'La Prova del Cuoco'. Già prima della sua partecipazione come naufraga all''Isola dei Famosi', reality show presentato da Ilary Blasi, reduce dal successo ottenuto nell'ormai storico programma della Rai 'Ballando con le Stelle' con il maestro e partner Raimondo Todaro, erano uscite alcune indiscrezioni su di lei e sul suo futuro professionale nell'emittente televisiva Mediaset che adesso avrebbero trovato fondamento. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, per la naufraga, dopo l’Isola, ci sarebbero due plausibili possibilità: la potremo vedere o alla conduzione di 'Domenica Live', in quanto a settembre la padrona di casa, Barbara D’Urso, dovrebbe abbandonare il programma, oppure in un programma completamente nuovo, 'Mattino 5 weekend'.

Dopo quindi due conduzioni della Prova del cuoco in onda su Rai 1, adesso tornato nelle mani di Antonella Clerici, dopo l'infortunio al piede nel programma di Milly Carlucci e l'incidente all'occhio in Honduras, che le sono costate due vittorie morali ma non concrete, per Elisa, potrebbe essere arrivata l'occasione giusta di emergere.