Elisabetta Gregoraci choc a Verissimo: «Ecco il segreto di Maria Teresa Ruta». Silvia Toffanin incredula

Elisabetta Gregoraci a Verissimo: «Ecco il segreto di Maria Teresa Ruta». Silvia Toffanin incredula. Oggi, l'ex moglie di Flavio Briatore è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato della sua epserienza appena conclusa nella casa del Grande Fratello Vip.

«Quando torni alla realtà, è strano - spiega Elisabetta Gregoraci -. Ho fatto fatica anche a riaccendere il telefonino. Bratore mi ha detto che sono stata coraggiosa, che non è stato facile neanche per loro, che sono stati coinvolti. Che sono stata brava. Mi ha anche un po' sgridata. Quando fai un programma così, ti dimentichi della risonanza così grande. C'è a casa un bambino di dieci anni, che ormai va sul web e vede delle scene».

Elisabetta Gregoraci parla poi delle persone che hanno parlato di lei in tv mentre era nella Casa: «Gente assurda che ha parlato di me. Ho messo degli avvocati e faccio fare a loro, com'è giusto che sia. Ho pianto tanto, ho scoperto amiche che in realtà non erano amiche. Con Francesco è stata una storia importante, è finito perché litigavamo troppo. È stato un amore importante per me. Il tocco sul cuore era per la chat delle mie amiche. Anche Maria Teresa Ruta aveva un suo gesto segreto, si tocca i capelli. Fuori alla Casa non avevo nessuno, perché volevo vivere a pieno l'esperienza».

Poi, la showgirl calabrese parla di Pierpaolo Pretelli: «In Pierpaolo Pretelli ho trovato la mia confort zone. Io non mi sono sentita di andare oltre, per non rovinare l'amicizia che si era creata. Un'amicizia speciale bella, molto pura. Mio figlio è stato geloso degli abbracci a lui».

