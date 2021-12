Enrico Caruso, in onda su Rai1 la serata d'onore organizzata al Trianon Viviani di Napoli

Il centenario della nascita di Caruso è stato celebrato in tutto il mondo con convegni, spettacoli e concerti. La «Serata d'Onore» al Trianon Viviani, in onda sabato alle 00.20 su Rai1, è un compendio di omaggi alla figura carismatica e popolare del celebre tenore, raccontando la sua storia attraverso artisti contemporanei e filmati d'epoca. Ne sono autori Massimo Andrei, Mauro Gioia, Marisa Laurito e Giorgio Verdelli, con la consulenza di Giuliana Muscio.

Marisa Laurito conduce il racconto dal palco del teatro, dove Bruno Garofalo ha allestito la scenografia ispirandosi alla hall di un albergo dei primi anni del '900, con un grande piano a coda, poltrone e stampe d'epoca.

Da New York Mauro Gioia condurrà nei luoghi del grande tenore, si vedrà l'albergo dove alloggiava, i teatri, la sede della prima casa discografica Victor, che con Caruso superò per la prima volta il milione di copie vendute e il ristorante Bamontès dove si recava di frequente. In pochi sanno che Caruso fu promoter e finanziatore in America dell'Italian food, insieme al consumo degli spaghetti.

Il racconto si dipana tra riprese e documenti d'epoca, fotografie, filmati di grandi tenori alle prese col repertorio di Caruso e una serie di esibizioni dal vivo, tra cui Lina Sastri che racconta l'anima napoletana di Caruso interpretando Core 'ngrato, scritta proprio per lui. Tra le testimonianze, Andrea Bocelli, Jonas Kaufmann, Cecilia Gasdia, Vittorio Grigolo e Daniel Oren, protagonisti di un concerto alla Reggia di Caserta dedicato al tenore, per la regia di Riccardo Canessa, il Volo, Giuliana Muscio e Ron, che racconterà la genesi della celeberrima Caruso di Lucio Dalla.