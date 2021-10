Enrico Mentana, siparietto con l'inviata durante la maratona elezioni: «Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso!»

Enrico Mentana regala un divertente siparietto durante lo speciale trasmesso da “La7” ieri sera sui primi risultati delle elezioni amministrative. Il direttore si è collegato con un’inviata, ma ha avuto da ridire scherzosamente sulla qualità dell’immagine: «Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso!».

Enrico Mentana, siparietto con l'inviata durante lo speciale sulle elezioni

Un divertente Enrico Mentana spezza le tensione in studio durante il suo speciale sulle elezioni amministrative trasmesso ieri sera su La7 e regala un siparietto a ospiti e telespettatori. Il direttore infatti si è collegato con l’inviata Marinella Aresta nella sede del comitato romano del candidato di centrodestra Enrico Michetti, ma la qualità delle immagini non l’ha convinto per via delle luci troppo forti: «Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso – ha ironizzato Mentana – Ma lo sai che da 4 giorni la bolletta della luce è aumentata? … Chi lo dice a Cairo!?».

Marinella Aresta in collegamento con Enrico Mentata

Un doppio affondo, uno a Barbara D’Urso e l’ormai leggendario utilizzo delle luci durante le trasmissioni e l’altro al prossimo caro bolletta che ci aspetta per via dell’aumento dei prezzi dell’energia. Un conto più salato che a La7 dovrà pagare proprio Urbano Cairo...