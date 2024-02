L'eredità, Giuseppe Guerra eliminato: quanto ha vinto il campione che ha fatto coming out (indiretto)

Si chiama Giuseppe Guerra ed è il nuovo campione de L'Eredità. Salutato il dottore Daniele Alesini, tornato tra i corridoi del suo opsedale, i fan del game show condotto da Marco Liorni hanno trovato un nuovo campione. Si tratta di Giuseppe da Manfredonia, simpaticamente chiamato sui social, che in poche puntate ha raccimolato una bella vincita e una grande fetta di pubblico che lo sostiene e fa il tifo per lui.

Giuseppe Guerra viene da Manfredonia, ma vive a Milano ed è l'unico concorrente, dopo Alesini, ad essere arrivato e aver vinto l'ultima fase del gioco di Marco Liorni, La ghigliottina.

Il giovane è impiegato nel settore marketing ed è anche un account marketing. Tra le sue grandi passioni ci sono i fumetti e le feste e per il momento Giuseppe è riuscito a vincere due volte: la prima vittoria ammonta a 85 mila euro in gettoni d’oro e la seconda vittoria è di 90 mila euro, per un totale di 175mila euro in gettori d'oro.

Dopo la vincita alla ghigliottina, Giuseppe ha voluto ringraziare suo marito rivelando di essere sposato con un uomo. La semplicità del suo coming out indiretto ha conquistato proprio tutti.