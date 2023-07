Fabio Fazio: «La Rai non ci ha cacciato, mai parlato di epurazione. A Discovery rinasco, la libertà è fondamentale»

Fabio Fazio, alla presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery ha iniziato con «ringraziamento ai nuovi colleghi che ci hanno dato questa seconda possibilità di rinascita e alla mia età - ha osservato - dopo 40 anni di televisione, rinascere è il più bel regalo che si possa ricevere. L'opportunità di avere tutto nuovo e tutto da fare non è scontata».

La libertà

«Io - ha aggiunto - penso sinceramente che l'ingrediente fondamentale per fare televisione sia essere liberi, che non vuol dire essere liberi di dire tutto ciò che ti passa per la testa. Prima di esprimere un'opinione ci devi pensare 100 volte, ma c'è un aspetto della libertà che è irrinunciabile per chi fa televisione: la libertà di essere contemporanei. La televisione non può avere limite di nessuna narrazione precostituita, perché altrimenti non riesci a raccontare la realtà e a essere contemporaneo». A chi gli chiedeva se ora si senta più libero che nella precedente esperienza in Rai, Fazio ha risposto: «Sì assolutamente, c'è un'aria di leggerezza. Tornare a fare il nostro mestiere parlando delle cose che facciamo è qualcosa che ho cercato di fare sempre nella mia vita, ma - ha chiarito - non è che prima non fossi libero, io sono sempre stato libero e infatti eccomi qua».

La Rai non ci ha cacciato

«Non ho mai detto che ci hanno cacciato. Non ho mai usato il sostantivo 'epurazionè. Non siamo stati in alcun modo cacciati» dalla Rai. L'interlocuzione non si è mai fermata, perché quando c'è un contratto in scadenza, ci sono interlocuzioni assidue, ma se non arrivano a qualcosa, significa che non dovevano arrivare a niente». E quindi «diciamo che se dopo mesi non succede niente e non arrivano risposte, uno legittimamente pensa di proseguire il suo lavoro altrove al meglio e che questo (Discovery, ndr), sia il luogo migliore, penso sia evidente», ha detto Fazio, precisando che «però non siamo scappati di notte come ladri». Durante la presentazione dei palinsesti, sul palco insieme a Luciana Littizzetto, il conduttore ha sottolineato che nel nuovo gruppo editoriale «ci vogliono bene». E la comica l'ha corretto: «Più che altro ci vogliono». Ma dei 40 anni in Rai «non mi lascio nulla alle spalle, perché mi lascio tutto dentro. Come faccio a dire che è alle spalle la mia vita?», ha detto Fazio, ribadendo: «Non sentirete mai una parola contro la Rai, non perché è il piatto in cui ho mangiato ma perché è il piatto che ho cucinato».

Il programma

Il loro programma partirà il 15 ottobre e sarà caratterizzato da un nuovo spazio in preserale. La domenica alle 19.30, ad aprire la lunga cavalcata sarà ‘Che tempo che farà’ con Nino Frassica, coinvolto nello start del nuovo format. Alle 20, poi, il via ufficiale allo show con le anteprime delle grandi interviste e poi, come nell’impianto collaudato su Rai3, dalle 22 circa il tavolo di conversazioni leggere con ospiti vari e comici.

Tutte le novità e conferme

Oltre all’atteso e collaudato programma, nella nuova stagione del gruppo guidato da Alessandro Araimo, sul Nove debutta anche ‘Comedy match’, sfida di improvvisazione umoristica condotta da Katia Follesa.

Architrave del venerdì, rimane ‘Fratelli di Crozza’, con Araimo che ha confermato il rinnovo triennale per Maurizio Crozza.

Tra i titiolo del ciclo docu film ‘Nove racconta’, in arrivo ‘Essere Moana’ e ‘Ares Gate: la fabbrica delle illusioni’, firmato Loft Produzioni, a indagare il caso scottante della casa di produzione del regista e sceneggiatore Teodosio Losito. Sempre a proposito di Loft Produzioni, nel palinsesto di Nove confermata la nuova stagione di ‘Accordi e Disaccordi’ con Luca Sommi e Andrea Scanzi e Marco Travaglio a supporto.

Sono poi allo studio delle puntate in prima serata de ‘La confessione’, con Peter Gomez alla conduzione.

Le conferme di Discovery

Due novità importanti anche su Real Time. La food star Benedetta Rossi condurrà in access prime time ‘Ricette d’Italia, il gusto della sfida’, con 4 cuochi che si sfideranno su ricette di famiglia. Mentre Giulia De Lellis condurrà da novembre ‘Amore alla prova: la crisi del settimo anno’, adattamento del format di successo internazionale ‘Seven Years switch’.

Tra le conferme sul canale 31 ci sono ‘Matrimonio a prima vista’, ‘Primo appuntamento’, ‘Bake off Italia’ e ‘Il castello delle cerimonie’.

Follesa e Crozza per il comedy

Nell'area comedy debutterà Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile, 'Comedy match'. Ma spazio anche alle conferme dei format e dei volti che hanno contribuito al consolidamento del canale e al suo successo. Il one-man show satirico 'Fratelli di Crozza' supera la barriera delle 150 puntate e Maurizio Crozza resterà per altre tre stagioni.