Fabrizia De Andrè a Pomeriggio 5: «Mi si è svuotato il seno, voglio rifarlo»

Fabrizia De Andrè a Pomeriggio 5 annuncia che venerdì prossimo si sottoporrà a un intervento di chirurgia estetica per ingrandire il seno. In uno studio senza pubblico la sorella di Francesca e nipote del grande cantautore genovese ha manifestato la sua volontà di cambiare il suo corpo. Viene mandato in onda un servizio in cui si reca nella clinica e mostra la sua prima al medico.

«Sei elegante e bellissima così», le fa notare Maria Teresa Ruta prima di essere ripresa dalla padrona di casa Barbara D'Urso per aver preso la mano della 33enne contravvenendo alle regole in tempi di Coronavirus. Fabrizia ammette di voler sentirsi meglio con se stessa perché dopo la gravidanza e l'allattamento il seno si è svuotato.

«Io ho allattato otto anni, avevo una quarta in partenza ma ho ritoccato il seno perché si era svuotato anche a me», aggiunge Guendalina Tavassi intervenendo in collegamento. «Anche io ho allattato i miei figli, ma poi il seno torna», la replica di Maria Teresa Ruta. Fabrizia ha una settimana per cambiare idea.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA