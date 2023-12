Fedez: «Se sono qui è solo per la mia famiglia. Dolore talmente forte che ho pensato anche a gesti estremi»

Fedez è tornato in Rai. Ospite di Mara Venier, il cantante milanese si è raccontato in una lunga intervista, parlando della malattia, degli interventi e della salute mentale.

Fedez, dalla carriera al matrimonio con Chiara Ferragni, passando per i figli e la malattia: chi è il cantante ospite a Domenica In

Dalla malattia alla depressione

Inizia parlando di salute mentale Fedez. Intervistato da Mara Venier, il cantante ha raccontato la sua storia e la sua esperienza: «Siamo portati a pensare che bisogna tenere il fisico sano, ma fisico e mente vanno di pari passo. Anzi, a volte la mente è anche più importante. Si parla poco di salute mentale. Ho dovuto fare i conti con la paura di morire. Affrontare un tema del genere in un modo così precoce non è sano. È traumatico per la mente. Anche dopo aver curato la malattia mi sono portato dietro degli strascichi. Volevo fare indigestione di vita, uscivo sempre, facevo più cose possibili. Il tutto insieme a una cura farmacologica. Mi sono trovato a prendere sette psicofarmaci di natura diversa contemporanteamente. Non dormivo, ero molto agitato, non ero lucido. Ho fatto cose strambe, mettendo a rischio la stabilità della mia famiglia. È stato un percorso molto difficile uscirne fuori. Dopo Sanremo ero nel culmine della mia poca lucidità.

Dopo qualche settimana la mia bocca ha smesso di funzionare. Ho avuto tic nervosi e non riuscivo a parlare in maniera fluida. Ho stoppato antidepressivi e farmaci senza scalare. Sono stato due settimane senza riuscire a camminare, non riuscivo a distinguere i sogni dalla realtà. Il percorso più difficile è stato dopo. Sono caduto in una depressione molto profonda. Se ne esce facendosi seguire dagli specialisti. Ora in Italia fare questa cosa è un privilegio. Così come la salute del corpo deve essere coperta dal SSN, anche la salute della mente deve essere messa sullo stesso piano, perché non può essere un privilegio per pochi. Dev’essere un diritto per tutti quanti. Se io oggi sono ancora qua è solo per la mia famiglia. A volte il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi. Ma ci sono responsabilità, ci sono i figli. Il pensiero di recare un danno così grave alle persone a cui tieni di più ti frena». Per questo motivo il cantante ha annunciato di voler produrre un documentario su Franco Basaglia, psichiatra e neurologo italiano, innovatore nel campo della salute mentale.

Il matrimonio con Chiara Ferragni

Parlando della moglie, il cantante ha poi detto: «Prima della canzone su Chiara Ferragni c'eravamo già incontrati, entrambi con i rispettivi fidanzati dell'epoca. Inizialmente è stata lei a scrivermi, poi io sono andato "a gamba tesa". Siamo uno l'antitesi dell'altro. Lei ha un approccio alla vita completamente diverso dal mio, ma ci siamo trovati sulle cose importanti. Ho capito da subito che era la persona della mia vita».

Sulla notorietà

«Quello che mi dà fastidio è il processo alle intenzioni. Quando faccio qualcosa di benefico non accetto che mi si faccia il processo alle intenzioni: dire "ha fatto questa cosa per ottenere consenso" è una cosa stupida. Se faccio un'attività di beneficienza lo faccio per un ventaglio di motivazioni. Però intanto faccio qualcosa di concreto. Preferisco essere quello che fa e ricevere critiche per questo piuttosto che essere quello che critica chi fa e poi non fa nulla», ha detto il cantante rispondendo a una delle critiche a lui rivolte.

Le lacrime di Mara Venier

Quella di Fedez è stata un'intervista molto commovente, anche per Mara Venier. Visibilmente emozionata, la conduttrice si è lasciata andare in un lungo pianto dopo il discorso sulla salute mentale.

Mara: "io ti ringrazio"

Fedez: "di che? Non devi"

Mara: "perché tu mi hai aiutata ma io non ho fatto in tempo. Non è andata"#DomenicaIn pic.twitter.com/LI76fP4sWe — Trash Italiano (@trash_italiano) December 3, 2023

Dopo i ringraziamenti di Mara, anche il cantante ha pianto, abbracciando e consolando la presentatrice.