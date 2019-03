È accusata di aver pagato 15.000 dollari per agevolare l'ingresso della figlia. Felicity Huffman , l'attrice resa famosa dalla serie tv Casalinghe disperate è stata arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulle mazzette per l'ammissione di studenti figli di vip in alcuni dei college Usa più prestigiosi. In manette anche un'altra star di Hollywood, Lori Loughlin, nota per la sua partecipazione alla sitcom Full House.​