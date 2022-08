Filumena Marturano, ultimo ciak a Napoli: «Ce l'abbiamo messa tutta»

«I precedenti sono illustri, talmente grandi da far tremare i polsi. Noi ce l'abbiamo messa tutta. In gergo calcistico diremmo che siamo usciti con la maglia completamente bagnata dal sudore. Non abbiamo risparmiato nulla, abbiamo dato tutto» con queste parole Massimiliano Gallo ha raccontato la fine delle riprese a Napoli del film tv Filumena Marturano.

«È finita questa fantastica avventura! Una avventura fatta di enorme sacrificio, dedizione, passione e rispetto per questo straordinario testo che abbiamo affrontato», ha aggiunto l'attore. Filumena Marturano è interpretata da Vanessa Scalera, la Imma Tataranni della serie tv. L'ispirazione è stata il testo di Eduardo De Filippo portato al cinema da Vittorio De Sica con Matrimonio all'italiana con Sophia Loren e Marcello Matroianni nel 1964. Il film prodotto da Picomedia con Rai Fiction per la regia di Francesco Amato andrà in onda su Rai1 nella prossima stagione tv.