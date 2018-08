Fiorello, show su Rai1 in autunno: «C'è ancora qualche intoppo, ma ci siamo»

Trattativa estenuante trae lache sarebbero molto vicini a un accordo, dopo molte smentite ufficiali e non.«Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando»: così Fiorello all'ANSA, rompendo il silenzio sul suo nuovo, attesissimo, varietà che, secondo indiscrezioni, mai ufficializzate né da lui né da viale Mazzini, sarebbe dovuto andare in onda in 4 puntate sulla rete ammiraglia in autunno, in diretta da un teatro tenda da allestire nell'area di Tor di Quinto. C'è ancora, spiega Fiorello, «qualche intoppo burocratico da risolvere», ma si dice fiducioso e al lavoro per il suo ritorno in tv.