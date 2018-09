Flavio Insinna e l’imprecisione su Arezzo, arriva la precisazione in diretta tv: «L'Eredità è fatta anche per imparare cose»

Sabato 29 Settembre 2018, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 20:39

e la precisazione sulla «». Il conduttore dell'Eredità, prima della puntata di oggi, è intervenuto per chiarire la "querelle" con la città di. «Qualche sera fa - ha detto - c'è stato un errore sulla Quintana. La Quintana per la città di Arezzo è la. La Quintana è tipica diSe ci siamo dimenticati qualcosa continuate a scriverci. L'Eredità è fatto anche per imparare le cose. Evviva la Quintana, evviva tutti. Grazie per la segnalazione».Lunedì scorso, la concorrente Silvia era stata chiamata a rispondere su una curiosità legata ad Arezzo che sarebbe famosa - secondo quanto dichiarato dalla donna - per la sua «Quintana». Flavio Insinna avrebbe fatto i complimenti alla concorrente dicendole «Bravissima», senza rendersi conto di essere incorso in una. Ad Arezzo infatti si tiene la Giostra del Saracino e il presidente dell’Istituzione "Giostra" avrebbe espresso la volontà di ricevereE oggi è arrivata la precisazione di Flavio Insinna.Staremo a vedere.