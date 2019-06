Francesca De Andrè, litigio con Giorgio Tambellini a Non è la D'Urso: cos'è successo dietro alle quinte

Giovedì 13 Giugno 2019, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 15:00

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini, ieri sera lo scontro in diretta durante la puntata di Live - Non è la D'Urso. I due ex fidanzati se ne sono dette di tutti i colori durante il momento delle sfere. Ma cosa è accaduto dietro le quinte? Andiamo con ordine.Come riportato da Leggo, durante la diretta Francesca De Andrè - protagonista delle sfere con il neofidanzato Gennaro Lillio - ha accusato Giorgino «di aver avuto problemi con l'alcol e di essere da sert». Parole pesantissime, alle quali il toscano ha risposto definendo «da bimbetta» il comportamento dell'ex fidanzata.Ma cosa è successo dietro alle quinte? Sono volate ancora parole grosse? Come riporta il sito Leichic, Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini dietro alle quinte non si sarebbero rivolti la parola. La redazione li avrebbe fatti entrare in studio separatamente. Tregua time? Staremo a vedere.