Francesca Fialdini al posto di Mara Venier?: «Interessi diversi». E sulla maternità: «Mi piacerebbe un figlio in affidamento»

Dura la vita di Francesca Fialdini. Soprattutto ora. C'è da preparare il pomeriggio della domenica di Rai 1 Da noi... a ruota libera, in onda anche in questo periodo di feste, c'è l'impegno della conduzione, in Vaticano, del “Concerto con i poveri per i poveri”, e c'è anche il suo libro, Nella tana del coniglio - Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione, da promuovere. Un argomento molto caro a Francesca. Non perché ne abbia sofferto direttamente lei. Ma perché «ne ha sofferto la mia migliore amica. La sua è una di quelle storie che mi porto dentro. Negli anni Novanta di questi argomenti non si parlava...».

Oggi c'è un dato che deve colpire come sottolinea al settimanale Oggi: «Le persone con disturbi alimentari sono quasi 4 milioni.

La situazione è peggiorata e le richieste di aiuto che arrivano al numero verde dopo il Covid sono aumentate». E «i disturbi alimentari sono fra le principali cause di morte dei giovani in Italia».

Da noi... a Ruota Libera: Serena Rossi, Alessio Boni e Diego dalla Palma. Tutti gli ospiti della Fialdini domenica 10 dicembre

L'intervista

Lei ne ha parlato tanto a Fame d'amore. E le richieste d'aiuto non mancano mai. «Non solo i ragazzi, ma anche i genitori che in passato si ritrovavano ad affrontare il problema nel silenzio della propria casa, senza sapere a chi rivolgersi, ascoltando magari i consigli di amici che li invitavano a non far nulla perché i disturbi alimentari rappresentavano una vergogna, un tabù». Ma non è così!

A Oggi poi parla anche della sua vita privata. Domanda diretta a Francesca Fialdini: È fidanzata, si vede sposata, mamma? La risposta data al settimanale è questa: «I fidanzati sono come la luna: a volte ci sono, a volte scompaiono. Per ora non mi vedo sposata. Non tutte le donne possono diventare madri, ma mi piacerebbe avere in affido un bambino che ha bisogno di una casa, dato che chi non è sposato non può adottore».

Per Francesca è il quinto anno di Da noi... a ruota libera un pensierino a prendere il posto di Mara Venier se dovesse mai rinunciare a Domenica in? Meglio di no. Lo dice con molta onestà: «Quella fascia oraria comporta una grande responsabilità e credo che per guidarla si debba essere veramente portati a parlare a un grande pubblico. Io ho interessi più spostati sul giornalismo, sull’attualità». E poi Francesca non si sente "una signora"