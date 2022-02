Il museo zoologico di Napoli torna in tv: Roberto Giacobbo svela reperti unici

“Freedom – Oltre il confine”, la trasmissione tv condotta da Roberto Giacobbo, alla scoperta delle meraviglie del Museo Zoologico di Napoli. Stasera, in prima serata su Italia Uno, il Museo Zoologico del Centro Musei dell’ateneo Federico II è protagonista della nuova rubrica "Un Museo in 10 minuti" che racconta, ogni lunedì, dei tanti musei italiani, piccoli tesori spesso nascosti sul territorio.

I telespettatori conosceranno alcuni reperti conservati nel museo partenopeo unici al mondo per la loro testimonianza storico-scientifica come: l’Elefante di Portici, da cui ha origine il famoso detto popolare citato anche da Benedetto Croce: “Caporà, è mmuort’ l’alifante!” (“Caporale, è morto l’elefante!”), ad indicare la fine di una situazione favorevole. Un maschio di elefante indiano (Elephas maximus) che Carlo di Borbone ottenne nel 1742 dal sultano turco ottomano Maometto V; la Balena di Taranto, l’unico esemplare musealizzato di provenienza mediterranea di Balena franca boreale (Eubalaena glacialis), reperto di notevole importanza storica e scientifica, penetrata nel Mar Grande di Taranto nel febbraio 1877; la Foca di Posillipo, esemplare di foca monaca (Monachus monachus) catturato a Napoli nel 1884, unico proveniente dal Golfo di Napoli e conservato in un museo che rappresenta la sola testimonianza tangibile della presenza storica di questa specie in Campania; il Granchio dell’Imperatore, pervenuto al museo, allora annesso all’ex Istituto di Zoologia, durante la direzione del professore Francesco Saverio Monticelli (1900-1927), pare come dono del Principe ereditario, poi Imperatore del Giappone, Hirohito, nel suo viaggio a Napoli il 17 luglio del 1921.

Si tratta di una raccolta costruita con pazienza e sapienza nel corso di una storia lunga più di duecento anni, non priva di episodi drammatici. In particolare, durante il secondo conflitto mondiale, quando i locali del museo vennero temporaneamente requisiti ed assegnati al quartiere generale di un distaccamento di truppe anglo-canadesi, molti reperti furono distrutti o trafugati.

Sul museo zoologico napoletano sono state addirittura realizzate due rubriche (la seconda parte è prevista in palinsesto per la puntata di Freedom Oltre il confine della settimana prossima) in quanto il museo, a cui è già stata dedicata la prima puntata di debutto della trasmissione “Mystery Land - la grande favola dell'ignoto” con Aurora Ramazzotti e Alvin, andata in onda a novembre 2021, è a parere degli autori molto ricco e interessante. Nel corso delle rubriche si racconterà di specie rare o estinte come il Wallaby dalla coda unghiuta lunata, la Colomba di Norfolk ed i Leoni del Capo. Non mancheranno curiosità relative ad alcune specie del mondo animale.