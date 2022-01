Gf Vip, Katia Ricciarelli e l'insulto a Lulù Selassiè: «Scimmia». Il web insorge: «Certo lei può dire tutto»

Katia Ricciarelli continua a essere presa di mira dal web per le sue frasi poco eleganti nei confronti degli altri vipponi. Puntata al veleno ieri al Gf Vip, dopo le accuse rivolte a Miriana Trevisan da parte della soprano e di Giacomo e Soleil che sembrano essere passate inosservate durante la diretta fuori dal loft di Cinecittà il clima che attende l'ex di Pippo Baudo non è dei più sereni. Pago, ex marito della Trevisan, minaccia denunce e anche Miriana stessa sta valutando questa ipotesi. Ma l'attenzione si è poi spostata sulle sorelle Selassiè.

GF Vip, Katia offende Miriana durante la pubblicità? Pago minaccia querele dopo la puntata

Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù

Dopo averle definite «carognette», nonostante la giustificazione che Katia ha dato, ciò che non è sfuggito agli utenti è stato l'atteggiamento che la lirica ha continuato ad avere dopo. Il clima di tensione non è riuscito a stemperarlo neanche Alfonso Signorini e così Katia si è lasciata andare a frasi sempre meno delicate. Mentre chiacchierava con l'amica Soleil delle dinamiche della puntata di ieri la Ricciarelli ha dato della «scimmia» a Lulù Selassiè.

Gf Vip, Pago difende Miriana Trevisan: «Pronte le denunce». Giacomo, Soleil e Katia sul “banco degli imputati”

La reazione del web

Questa frase era già stata usata dall'influencer nei confronti di Ainette Stephens qualche mese fa e nella casa era alzato il polverone del razzismo. Subito dopo Katia non si è fermata e ha continuato definendo Lucrezia «La principessa che sta con le gambe larghe» scatenando le ire dei fan del reality. «Certo lei può dire tutto mentre gli altri devono tacere». Insomma il popolo del web sembra proprio non tellerare più gli atteggiamenti di Katia Ricciarelli, verranno presi provvedimenti, secondo i follower «ovviamente Katia può fare tutto e nessuno le dice nulla»