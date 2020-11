Gf Vip, rissa sfiorata nella Casa. Elisabetta Gregoraci corre verso Selvaggia Roma: «Fatti i caz*** tuoi sennò...»

Gf Vip, urla furiose nella Casa. Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma: «Fatti i caz*** tuoi sennò...». Intervengono gli altri. Pochi minuti fa, è scoppiata un'accesa discussione nell'appartamento di Cinecittà, tra l'ex moglie di Flavio Briatore e la nuova arrivata Selvaggia Roma. Ma andiamo con ordine.

L'ex concorrente di Temptation Island si trova nel cucurio con Pierpaolo Pretelli. Selvaggia, per oltre mezz'ora, avrebbe parlato con l'ex velino invitandolo ad aprire gli occhi sul rapporto con Elisabetta. Quest'ultima ha ascoltato tutta la conversazione attraverso la parete trasparente e alla fine è sbottata. Correndo verso la vetrata, Elisabetta ha urlato: «Vai a cag*** Selvaggia, chi sei tu per dire questo? Fatti il tuo percorso per i caz*** tuoi sennò arrivano querele come Gesù Cristo». Poi se l'è presa con Pierpaolo: «Prendi una posizione. Mi vuoi difendere?».

Intervengono gli altri conquilini a sedare la lite. Stefania Orlando difende Elisabetta e chiosa: «Selvaggia sei venuta a parlare di una cosa già superata. L'avevo tirata fuori io tempo fa in maniera più elegante, basta provocazioni».

