Giambruno rientra a Mediaset e rilancia: «Voglio condurre il Tg4 o Studio Aperto, basta restare a casa»

Andrea Giambruno torna. E lo fa cercando di stare in prima linea: il giornalista chiede infatti ai vertici Mediaset un rientro in tv da protagonista: «Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto». Questo è quello che avrebbe detto ai dirigenti del Biscione l'ex compagno della premier, che il giorno di Natale - stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano - è volato insieme a Meloni e alla figlia su un aereo Milano-Roma, sebbene a diversi posti di distanza. Il posto da autore del programma Diario del Giorno che conduceva fino agli ormai celebri fuorionda di Striscia La Notizia e alla rottura con la premier gli sta stretto. Per questo il giornalista avrebbe chiesto a Mediaset di tornare davanti alle telecamere. La sua prima scelta sarebbe il Tg4 e l'alternativa Studio Aperto su Italia 1, tg che Giambruno aveva già condotto in passato. Sono queste due le opzioni che il conduttore avrebbe presentato all’azienda: il Tg5 in prima serata, invece, è considerato off limits. Ma non è detto che Giambruno ci riesca.

Meloni alla recita di Natale della figlia nonostante l'influenza, presente anche Giambruno (ma seduto distante)

Andrea Giambruno ad Atreju (a sorpresa): il ritorno in campo dell'ex di Meloni e il saluto con Arianna

Della richiesta - prosegue Il Fatto - sarebbe informato Pier Silvio Berlusconi (che il giornalista ha incontrato per un saluto prima di Natale) ma non è un’operazione facile: Mediaset a settembre ha deciso di destituire il giornalista dal suo ruolo senza un provvedimento disciplinare e c’è il rischio che l’azienda subisca un danno d’immagine nel far tornare a condurre un tg un giornalista che faceva allusioni sessiste alle colleghe, dicono le stesse fonti interne all’azienda.