Gianni Sperti con la sorella a Verissimo: «Cinzia ha avuto un ex violento. L'ho dovuto denunciare per stalking, avevamo molta paura»

Gianni Sperti arriva a Verissimo con la sorella Cinzia. Un rapporto il loro che è solido fatto di complicità e confifenze: «Quando mi sono lasciato con Paola Barale ho chiamato lei per prima. Mi ha detto “se si sono lasicati Al Bano e Romina Power si possono lasciare tutti».

Gianni Sperti con la sorella a Verissimo, chi è Cinzia

Un amore il loro molto forte unito anche dalla passione di entrambi per la danza.

La sorella di Gianni ha vissuto un amore tossico: «Mi sono poco rispettata io ho portato a lungo qualcosa che era un dovere stavo con lui per i figli»

A Gianni questo ragazzo non è mai piaciuto: «Io non ci parlavo da molti anni ma lei quando sono cresicute le bambine lei si è svegliata e ha capito che la sua vita era piu importante di tutto e io l'ho aiutata e quando l'ha deciso si sentiva in colpa lui era un violento, abbiamo avuto paura ma abbiamo continuato ad agire con la forza dalla parte giusta con la giustizia che ci è stata vicina, siamo stati male ma non siamo mai caduti nelle provocazioni, lui non hai mai visto di buon grado il nostro rapporto. Quando è finita lui pensava fosse colpa mia l'ho denunciato per stalking. Ora non ho più paura ma non si puiò permettere a nessuno di non uscire da casa perché bisogna stare attento».

«Papà purtroppo se ne è andato senza vedere la fine di questa situazione. E me ne dispiace molto» racconta Cinzia. Sulla vita privata della donna si conoscono poche informazioni, ma si sa che è mamma di ben cinque figli che sono il grande amore dello zio. Tra questi c’è anche Giada, che ha compiuto 18 anni nel 2023, e alla quale proprio Gianni Sperti aveva dedicato delle parole bellissime.