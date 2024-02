Giuseppe Garibaldi, come sta dopo il malore. Parla il fratello Nicola: «È sotto osservazione»

Momenti di apprensione all'interno della casa del Grande Fratello dopo quello che è successo a Giuseppe Garibaldi ieri, 2 febbraio, dopo cena. Il giovane ha accusato un forte malore. Le poche riprese disponibili mostrano i volti degli altri partecipanti al reality molto preoccupati. Dalle immagini della diretta su Mediaset Extra, inoltre, alcuni telespettatori affermano di essere riusciti a scorgere l'arrivo di un'ambulanza.

Anita e Rosy sono state le prime a chiedere aiuto, mentre in sottofondo si sente la voce di Marco Maddaloni che grida: «Non toccategli il cuore!». Poco fa, il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi ha condiviso una storia su Instagram in cui ha rivelato le condizioni del coinquilino del Grande Fratello.

Le condizione di salute di Giuseppe

Il fratello Nicola Garibaldi sembrerebbe essere accorso immediatamente da Giuseppe una volta scoperto l'accaduto.

Il coinquilino del Grande Fratello ha accusato un forte malore, secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe del cuore oppure di una forte botta alla testa dovuta ad uno svenimento.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto perché le telecamere della diretta hanno evitato di riprendere la situazione. Nicola, fratello di Giuseppe, ha voluto aggiornare i fan del reality show, in apprensione per il concorrente, con una storia su Instagram: «Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d'affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione! Grazie di cuore a tutti». Poche parole per tranquillizzare il pubblico che è rimasto molto scioccato da ciò che è successo ieri sera.