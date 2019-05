Grande Fratello 2019, confessione choc di Barbara D'Urso: «Anch'io ho avuto un Mark Caltagirone»

Martedì 21 Maggio 2019, 01:31 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 07:15

Barbara D'urso ha ufficializzato durante la diretta della settima puntata che Eliana Michelazzo non entrerà nella casa del Grande Fratello 2019. Mercoledì a Live non è la D'Urso l'agente di Pamela Prati racconterà tutta la verita, poi la confessione choc proprio della presentatrice: «Ho scoperto di aver avuto un Mark Caltagirone, un fidanzato fantasma che si chiama Coppi».Barbara D'Urso affronta il tema più caldo di queste settimane, ovvero della vicenda di Eliana Michelazzo e Mark Caltagirone e conferma ufficialmente che l'agente di Pamela Prati non entrerà nella casa del Grande Fratello.Mercoledì a Live - Non è la d'Urso Eliana Michelazzo racconterà la sua storia, tutta la verità du Mark Caltagirone e come ha capito che il suo fidanzato-marito in realtà non è mai esistito.A sopresa è la stessa D'Urso a fare una confessione choc: «Ho scoperto di aver avuto un Mark Caltagirone, un fidanzato fantasma che si chiama Coppi, proprio come Sara Varone e Alfonso Signorini».