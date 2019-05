Grande Fratello, Kikò Nalli scarica Ambra Lombardo? Ecco cosa sta succedendo

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 24 Maggio, 13:26

Grande Fratello 16, Kikò Nalli scarica Ambra Lombardo? Ecco cosa sta succedendo nella Casa. L'ex marito di Tina Cipollari sembrava aver perso completamente la testa per la bella prof siciliana, ma qualcosa starebbe offuscando il sentimento appena nato.Dopo aver saputo il disappunto di Tina e dei suoi figli, Kikò avrebbe iniziato a farsi molte domande e in un confessionale ha rivelato i suoi dubbi. «Solo io ho il joystick in mano per poter giocare a questa cosa, ovviamente in modo serio. Perché c’è un grosso punto interrogativo nella mia testa… Mi piace stare coi piedi per terra. Lasciamo che il tempo faccia il suo corso», avrebbe detto l'hairstylist.Kikò potrebbe nutrire dei dubbi sulla natura del sentimento che Ambra prova nei suoi confronti o forse, prima di lanciarsi in una nuova storia, vuole confrontarsi con i suoi figli. Nuvole all'orizzonte? Staremo a vedere.