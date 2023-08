Grande Fratello, Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi? Chi è la nuova (presunta) opinionista social figlia dell'inviato di Striscia la Notizia

Grande Fratello 2023 cambia tutto. Pronto a partire dall'11 settembre il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo la rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi cambia veste. Toglie l'outfit trash e indossa abiti eleganti ma stilosi che porteranno sia Vip che Nip. Dopo l'addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti sostituite nel ruolo di opinioniste da Cesara Buonamici anche Giulia Salemi esce dalla porta rossa. C'è chi dice che è stata cacciata perché i vertici mediaset non ne ogliono sapere nulla dell'influencer e chi invece crede alla versione fatta dalla stessa che la vede impegnata in altri progetti. Quel che è certo è che lei non ci sarà. Per lei rimane "Salotto Salemi" su La5. Ma oggi TBlog svela anche chi prenderà il suo posto a Grande fratello. Chi sarà?

Grande Fratello, ecco chi prende il posto di Giulia Salemi

Secondo il sito esperto di Tv sarà Rebecca Staffelli a sedere sulla poltrona rossa dello studio di Cinecittà nel ruolo di opinionista social pronta a leggere i twitter dei telespettatori in diretta. A Mediaset si respira sempre più aria di famiglia. rebecca, speaker radiofonica, è infatti la figlia di Valerio Staffelli, iniato storico di Striscia la Notizia.

Rebecca Staffelli, chi è

Nata a Milano il 21 maggio del 1998, Rebecca ha 25 anni ed è speaker radiofonica di Radio 105. I suoi genitori sono Valerio Staffelli e Matilde Zarconi. Da piccola ha studiato canto, danza e recitazione. L'esordio in tv è arrivato nel 2018, a 20 anni. Ha cominciato conducendo il programma “Colpo di tacchi” su La 5. È stata anche conduttrice di “Miss Universe Italy”.

La carriera

Rebecca è anche attrice. Ha recitato nel film "Din Don", diventato poi serie tv. Ha anche esperienza come modella. La 25enne pronta a questa nuoa esperienza, gioca in casa, lavora infatti già a Mediaset, essendo una speaker di Radio 105. Radio Mediaset. Rebecca si occupa delle attività editoriali di Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Per questo, è stata più volte ospite di Maria De Filippi ad Amici in qualità di rappresentante del gruppo radiofonico dell’azienda.

La vita privata

Rebecca Staffelli è fidanzata con Alessandro Basile, imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne. Originario di Taranto, è più grande di Rebecca di 15 anni. I due però sono innamoratissimi e condividono sui social dolci dediche e post con foto di momenti passati insieme. È stato corteggiatore di Ludovica Valli e Rossella Intellicato, ed è stato fidanzato con Laura Molina, ex tentatrice di Temptation Island. Il profilo Instagram di rebecca (@rebecca_staffelli) anta oltre 160mila follower.

Con chi si è contesa il posto

Stando a quanto rivelato da TvBlog, Rebecca si sarebbe contesa il ruolo con Maria Sole Pollio, attrice e influencer napoletana che si è fatta notare negli scorsi anni come co-conduttrice di Battiti Live e, che abbiamo recentemente, visti sul palco di LoveMi su Italia 1 insieme a Max Angioni.