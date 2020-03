Grande Fratello Vip 2020, la rivelazione inaspettata di Fabio Testi su Andrea Denver e Paola Di Benedetto: «Zitto zitto...»

Al Grande Fratello Vip il gossip intrattiene gli inquilini. Per Fabio Testi, Andrea Denver è il seduttore della casa. Lo fa rilevare durante una chiacchierata con Antonio Zequila e Antonella Elia. Ieri Licia Nunez ha festeggiato il compleanno e i tre si sono messi al tavolo per parlare. All'improvviso il modello ha attirato la loro attenzione girando per le stanze a petto nudo. E l'attore veneto ha lasciato intendere che a finire nella rete di Denver sia finita in maniera del tutto inaspettata anche Paola Di Benedetto.

«Lui vuole sedurre mentre dorme», asserisce guardandolo. Antonella a quel punto interviene: «Peccato però che non seduce». «Hai voglia se ha sedotto... Tu capirai le donne, noi capiamo gli uomini... Zitto zitto», esclama Testi ammiccando a Zequila.

«Ma chi? Parli di Sara che si è un po’ innamorata di lui?», replica Antonella per poi essere smentita dalla diretta interessata di passaggio. Fabio nega con la testa per poi pronunciare inaspettatamente il nome della fidanzata di Federico Rossi. Si legge dal labiale, ma Antonella è basita e scuote la testa.

E poi l'allusione al domani e al futuro immediato. Fabio Testi è convinto che presto l'interesse della ragazza, che si dichiara innamoratissima e impegnata, verrà a galla.

Ultimo aggiornamento: 12:20

