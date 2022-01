Grande Fratello Vip, Alex Belli lascia l'Italia: il gesto dopo essere stato cacciato da Alfonso Signorini

Alex Belli non è solo uscito dallo studio del Grande Fratello Vip in modo brusco, ma è anche andato via dall'Italia all'improvviso. Dopo aver lasciato Delia Duran ed essere stato cacciato da Alfonso Signorini durante la diretta di ieri sera, l'attore ha preso un aereo ed è andato all'estero. Nelle ultime stories di Instagram ha immortalato il panorama dal finestrino del suo aereo e scritto "Bye bye Italia".

APPROFONDIMENTI LA CONFIDENZA Grande Fratello Vip, Delia Duran fa coming out con Soleil Sorge: la... SORPRESA GfVip, Lulù e il gesto alle 3 di notte per Manuel

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Delia Duran fa coming out con Soleil Sorge: la confessione

Alex Belli lascia l'Italia

L’attore parmense ha deciso di lasciare l’Italia e ha anche annunciato in un tweet che per lui il gioco è terminato e che è tempo di tornare alla factory. L’ex protagonista di Centovetrine si è imbarcato su un aereo ed è partito per l’estero. Oggi ha pubblicato delle Stories in cui si è immortalato durante il decollo dell’aereo su cui è salito.

Alex Belli lascia l'Italia

Ha lasciato il mistero sulla sua meta, ma ha taggato Alessandro Filippi, Hairstylist e Makeup Artist con cui lavora, che al momento si trova in Egitto. In una delle stories su Instagram ha immortalato un paesaggio desertico scrivendo "nel bel mezzo del nulla".