Gf Vip, Delia Duran ha lasciato Alex Belli: lui va su tutte le furie. La sua reazione

Alex Belli reagisce in seguito alla decisione di Delia Duran di lasciarlo. La nuova inquilina del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto un aereo dei fan della coppia formata dal marito e da Soleil. Così, incoraggiata dalle altre concorrenti, ha dichiarato di voler mettere un punto a questa storia. Belli ha scritto sui social e commentato a Casa Chi.

GFVip, la reazione di Alex Belli

«A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!!», ha scritto Alex Belli su Instagram dopo aver ricordato la notte in Piazza Duomo in cui cominciò la loro storia d'amore.

GFVip, Delia Duran e Alex Belli

«Io invito Delia - ha spiegato a Casa Chi - a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole... Lei si basa su un caz*o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità. Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo. Per me è difficile riconquistarla stando fuori. È un’utopia. Delia è in un loop e non riesce a capire come io possa avere instaurato una connessione celebrale, così forte con Soleil».