Heather Parisi, Lucio Presta la attacca: «È una complottista». La replica: «La sua amicizia è marcia»

Heather è un'amica, ma vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolce e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l'hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un'aula di tribunale. E lì che sta», ha concluso Presta.



Ma lei non ci sta e soprattutto non le manda a dire. «Ma lo scribacchino che mi definisce 'un'amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscirè» è lo stesso di 'giuro su quello che ho più caro che la sputtanerò ovunque per il suo privato?' E ci credo che non è riuscito! L'amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio

Martedì 9 Aprile 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 19:57

