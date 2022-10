House of the Dragon: è record di spettatori per il finale, nonostante il leak dell'episodio 10

«La più grande conclusione per una serie Hbo dal finale de Il Trono di Spade a maggio 2019»: così Warner Bros. Discovery nel rivelare i dati degli spettatori di The Black Queen, l'ultima puntata di House of the Dragon.

I numeri, basati su una combinazione di Nielsen e dati interni, indicano che in 9.3 milioni hanno visto l'episodio domenica sera, preferendolo al Sunday Night Football o alla finale di Major League Baseball ALCS tra NY Yankees e Houston Astros.

Un incredibile risultato, soprattutto considerando che, pochi giorni prima della messa in onda, la puntata era già disponibile e i commenti di chi l'ha vista non erano entusiasti. «Siamo consapevoli che il decimo episodio è stato pubblicato su siti illegali di streaming» aveva detto un portavoce di Hbo a EW. «Sembra sia partito da un distributore nella regione EMEA».

La serie aveva debuttato il 21 agosto con la più grande audience registrata per l'inizio di una serie originale Hbo e ha più che triplicato quei dati, riportando una media di 29 milioni di spettatori negli Stati Uniti per episodio.

Nonostante i fan amareggiati dal finale dell'ottava stagione che avevano giurato di non avvicinarsi più al Mondo del Ghiaccio e del Fuoco e i critici dei numerosi salti temporali di HotD, molti si domandano come faranno ad aspettare fino al 2024 per vedere la seconda stagione.

Now we have to wait until 2024 for House of the dragon season 2 #HouseOfTheDragonEp10 #HouseoftheDragon pic.twitter.com/BHkAlL2Trr — ale (@AleGarc60774190) October 24, 2022

Il successo dilaga sui social, tra commenti, meme, fan video (soprattutto su TikTok) e lo schierarsi per il team Nero o per il team Verde. WB riporta che House of the Dragon si è classificata prima come serie «most social» dalla premier, basandosi su raking e interazioni totali su Talkwater. La serie è stata prima in tendenza su Twitter per dieci ore consecutive negli Stati Uniti domenica sera e il volume della conversazione globale era più alto del 30% rispetto alla prima puntata.

L'ultimo episodio andrà in onda doppiato su Sky lunedì prossimo. La prima stagione ha gettato le basi per la guerra civile dei Targaryen e i fan sono pronti per vedere, tra due anni, i draghi danzare.