I Soliti Ignoti, la domanda di Simona Ventura imbarazza Amadeus. Fan increduli: «Ma che dice?»

Terminata la puntata del game show di Rai1, l'ospite-detective del giorno è Simona Ventura, conduttrice del programma di Rai2 "Game of games". Anche stasera, si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

L'indagine di Simona Ventura è notevole. La conduttrice riesce a individuare i mestieri di quasi tutti gli ignoti. Ma durante il percorso, si lascia sfuggire una battuta che non passa inosservata. Simona Ventura deve individuare chi vende parquet di bamboo e chi ha un ferramenta. La conduttrice commenta: «In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne. Anche se facendo il bricolage, anch'io vado dal ferramenta». Poi rivolgendosi ad Amadeus aggiunge: «Il parquet lo hai scelto tu o tua moglie?». Il conduttore risponde così: «Lo ha scelto Giovanna, anche perché io sono daltonico, avrei scelto un colore a caso...».

Intanto su Twitter, piovono i commenti dei fan del programma. «Anche le donne vanno dal ferramenta...», scrivono alcuni. E ancora: «Il parquet lo scelgono anche gli uomini». Ma arrivano anche tanti complimenti per l'indagine e per la "coppia" televisiva: «Bravissima Simona Ventura, con Amadeus erano la coppia che volevamo vedere a Sanremo». Alla fine, Simona Ventura riesce a indovinare il parente misterioso (la sorella dell'ignoto numero due) e devolve in beneficenza 75mila euro. Domani si torna a giocare per la solidarietà.