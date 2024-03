Ilaria Capponi, la ex modella parla di anoressia in tv. Platinette al veleno: «Ha il c**o basso». E lei si sfoga sui social

Ilaria Capponi si sfoga contro Platinette e Guillermo Mariotto, dopo le parole di ieri a Italia Sì, in onda su Rai1. Alcune frasi di Mauro Coruzzi sulla modella, già terza a Miss Italia nel 2007, hanno fatto esplodere un vero e proprio caso: «Non voglio rovinarmi la domenica col mio piccolo. So tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola e che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare», scrive Ilaria su Instagram.

Ilaria Capponi, lo sfogo su Instagram

La trasmissione ieri era condotta eccezionalmente da Gianluca Semprini vista l'assenza di Marco Liorni.

Recentemente la modella aveva annunciato l'addio alle passerelle dopo che due agenzie le avevano detto che per la taglia 42, la sua, non avevano clienti. Nel corso della puntata Capponi ha ricordato che Mariotto, che era giudice durante il concorso di Miss Italia al quale aveva partecipato, la misurò col metro per poi sottolineare che era troppo grassa.