Isola 2022, Clemente Russo torna in Italia e si mette in discussione «Mi sono accorto di non essere stato né un campione né forte». L'ex pugile campano, dopo la sua eliminazione lunedì scorso, è tornato in studio durante la puntata di venerdì 20 maggio, per raccontare la sua esperienza da naufrago.

Quando la scorsa puntata Clemente Russo è stato eliminato definitavamente dall'Isola, in studio c'è stato un boato del pubblico, seguito da un forte applauso, esattamente come era avvenuto per la mogie Laura Maddaloni. I due sportivi, infatti, non hanno lasciato un buon ricordo.

Guendalina Tavassi li ha definiti i "coniugi complotto" e Nicolas Vaporidis ha svelato che Laura ha cercato di "truccare" le prove ricompensa per poter vincere. L'ex pugile una volta rientrato in studio durnate la diretta di venerdì 20 maggio, ha fatto ammenda con Ilary Blasi e ha raccontato la sua versione.

«Sono tornato carico di emozioni. Quando sono tornato in Italia qui in quarantena recluso mi sono accorto di non essere stato nè un campione nè forte come sono, almeno sull'Isola. Sono andato sull'Isola con l'idea di vincere le gare, di sopravvivere, di cercare da mangiare. Tornassi indietro forse mi emozionerei di più, ci metterei più sentimento, ci tornerei con un altro spirito. Nove mesi fa, a 40 anni, ho terminato la carriera agonistica e forse stavo proprio ostentando quella adrenalina che mi mancava. Credo che io abbia confuso la competizione con il gioco, quindi ripeto dovessi ritornare giocherei e mi diverterei di più».