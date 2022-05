Isola dei Famosi, Roger Balduino dice addio: ecco perchè

Roger Balduino è pronto a lasciare Cayo Cochinos. A riportare l'indiscrezione è Davide Maggio che comunica come il modello brasiliano sia costretto a dire per sempre addio a questa edizione del reality e, di conseguenza, ad annunciare il suo ritiro dalla trasmissione. La causa di questa decisione sarebbe legata a dei problemi di salute che il naufrago sta accusando e che non può più ignorare.

Il concorrente sudamericano è nuovamente finito in ospedale in osservazione subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi dello scorso 30 maggio. Nei giorni scorsi Roger si era fatto male alla caviglia e vivere in condizioni precarie come quelle dell’Isola avrà peggiorato la sua situazione. Dopo l’incidente Roger ha iniziato a camminare sempre più fatica e, alla fin fine, si è fatto visitare.

Stando agli ultimi aggiornamenti, insomma, Roger non sarebbe più in grado di tornare in gioco. La parola d’ordine a questo punto sarà per lui «riposo assoluto», lontano da quella spiaggia e da prove che rischierebbero soltanto di peggiorare la situazione.

Il modello si è infortunato nel corso di una prova ricompensa che l’ha visto scontrarsi contro lo sportivo Clemente Russo: La prova dell’orologio. Roger Balduino è stato rapidamente trasportato in ospedale in elicottero, dove a quanto pare si è sottoposto ad una radiografia dell’arto.

Inizialmente, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Alvin avevano sottolineato come Roger si fosse già ripreso in tempi piuttosto rapidi. Evidentemente però rimanere all’Isola non è stata la migliore delle scelte possibili. Resta ora da capire se e quando la produzione confermerà questa doccia fredda per i fan di Roger, che tanto si erano affezionati al naufrago soprattutto alla luce della sua relazione con Estefania. Per il momento non c'è alcuna ufficialità da parte del programma.