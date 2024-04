Isola, Edoardo Franco salta la puntata: «Problemi di salute». Social preoccupati: «Ti prego non abbandonare»

La terza puntata dell'Isola dei Famosi si apre con un annuncio ufficiale di Vladimir Luxuria: «Aras ed Edoardo Franco per questioni mediche hanno dovuto abbandonare la Playa». I due naufraghi dunque non saranno presenti durante la diretta di lunedì 15 aprile.

Per quanto riguarda l'attore di Terra Amara, assente già in precedenza, potrebbe trattarsi di una mancata negativizzazione dal Covid, resta il mistero sull'ex vincitore di Masterchef che è anche uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

Problemi di salute

Al momento non sono state svelate le «questioni mediche» che hanno colpito Edoardo Franco che non è presente nella diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì 15 aprile, ma Vladimi Luxuria ha precisato: «Ê tutto sotto controllo, dopo ci collegheremo con loro».

La notizia però ha messo in allerta i fan che chiedono maggiori informazioni.

La prima ipotesi potrebbe essere anche quella più semplice, ovvero che anche Edoardo potrebbe aver contratto il Covid - 19. il virus infatti ha colpito già altri due naufraghi: Greta Zuccarello, che questa sera rientra e Aras Senol che ancora non sembra essersi negativizzato. Ipotesi che ripetiamo non è confermata in alcun modo.

Ti prego Edoardo Franco non abbandonare per carità! #Isola #isoladeifamosi — Giovanni Saracino 🏳️‍🌈 (@Jbe90) April 15, 2024

Fan preoccupati

Sui social in tantissimi chiedono a grande voce di saperne di più, molti sono i messaggi di incoraggiamento: «Ti prego Edoardo non abbandonare per carità». Tutti sperano in un rientro del beniamino del reality targato Mediaset.