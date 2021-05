Iva Zanicchi e la mano gonfia, la reazione allergica dopo la puntura di una vespa: come sta oggi

Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare lo studio nel corso dell'ultima puntata di venerdì 7 maggio a causa della puntura di una vespa prima che arrivasse per prepararsi alla diretta.

Cosa era successo prima e come sta adesso

La cantante e opinionista dell'Isola con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ha provato in tutti i modi a rimanere in diretta, portando a casa più della metà dell'intera serata, poi è crollata: "Ho anche un po' di febbre, voglio andare a casa". La spiegazione al momento è stata rapida, volta maggiormente a tranquillizzare il pubblico rispetto le sue condizioni di salute, senza dubbio poco compromesse da questo piccolo incidente.

Su Instagram Iva ha voluto tranquillizzare i suoi fan pubblicando una foto della mano gonfia: «Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo ❤️ un bacio». Al momento sarebbe a casa, in attesa che la reazione, grazie alle cure farmacologiche blande, passi.