Iva Zanicchi a Verissimo: «Stop ai concerti. Devo stare con mio marito. Fausto ieri ha camminato un po'». Poi il racconto su Frank Sinatra

Iva Zanicchi a Verissimo. «Sta andando molto meglio, Pippi ieri ha camminato un po'». Fausto Pinna il marito della cantante è maltato di cancro. Lo raccontò l'artista stessa a DiPiù Tv: «fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla». Oggi L'aquila di Ligonchio fa un bilancio della sua vita da Silvia Toffanin.

Iva Zanicchi e lo stop ai concerti

Una carriera quella di Iva veramente importante, ora però Iva sembra aver deciso di smettere: «Ho deciso di rallentare.

Io questa estate non voglio fare concerti, il mio impresario è in crisi ma io per cose mie anche personali non voglio fare concerti. Farò televisione». Non un addio alle scene, quanto uno stop alle tourneè per Iva che ora deve stare vcino al marito.

La malattia del marito

Il cancro è partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Ha le metastasi, ma Fausto ha una forza fuori dal normale, non fa mai pesare la sua malattia, aveva raccontato tempo fa la cantante. Un amore il loro che dura da 39 anni e che non conosce ombre. «Lui mi dice io rimango qui con te e per te, dobbiamo andare via insieme, io gli ho detto vai avanti tu poi arrivo io». Cerca di sdrammatizzare tutto l'artista. È certa guarirà. «Lui doveva morire 3 anni fa ha superato tutto ma ora si è rotto una vertebra quindi non è facile la sua situazione»

L'incontro (saltato) con Frank Sinatra

Racconta poi del suo incontro (saltato) con Frank Sinatra: «Ero a una cena con altre 400 persone io gli avevo fatto recapitare un biglietto e lui rispose che voleva incontrarmi il giorno dopo in hotel, ma c'era mio marito che mi disse “dove vai ti spacco la testa” quindi purtroppo ho dovuto rifiutare e ci andò una mia amica al mio posto»